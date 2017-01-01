В этом мастер-классе мы вам покажем, как связать подушку звезда крючком своими руками. Эта подушка звезда крючком вяжется достаточно легко и просто, поэтому вполне подходит для начинающих мастеров, а наша схема и описание помогут вам не запутаться в процессе работы.

Инструменты и материалы Время: 2 дня • Сложность: 4/10 4 мотка пряжи из ткани (2 шарика каждого цвета);

вязальный крючок 9 мм;

ножницы;

игла для вышивания;

2 куска фетра или старое одеяло;

мягкий наполнитель.

Подушка звезда крючком – простой и легкий проект, который вы свяжете всего за одни выходные! Тем не менее, она так красиво смотрится!

Также такая подушечка – отличный вариант для подарка близким и родственникам по случаю любых праздников!

Эту подушечку мы решили связать из тканевых ниток. Такая пряжа несколько жестче и более твердая, чем акриловая, но она замечательно держит форму. К тому же она прохладная на ощупь и приятная телу, а что еще нужно для удобной подушечки?!

Для изготовления этой подушки мы решили использовать уже готовую покупную пряжу из ткани, но также такую пряжу можно сделать своими руками. Для этого используйте старые хлопчатобумажные футболки ярких расцветок, которые нарежьте на тонкие длинные полоски одинаковой толщины.

Характерной особенностью тканевых ниток является то, что они не состоят из нескольких прядей, скрученных вместе, в отличие от акриловой пряжи. Это помогает легко найти нужную петлю для работы, но это также означает, что нет никакой нити, чтобы расширить и заполнить свободные промежутки между стежками. Поэтому мы опасались, что наполнитель будет просачиваться между толстыми петлями.

Чтобы решить эту проблему, мы вырезали из стеганого одеяла две фигуры в форме звезды и поместили их между двумя вязаными звездами. Затем мы добавили наполнитель между двумя слоями одеяла, что как раз и будет препятствовать вытеканию начинки. Потом мы поняли, что белый фетр будет работать еще лучше. Если вы используете темный цвет пряжи, тогда вам больше подойдет темный войлок.

Сокращения:

соед.ст – соединительный столбик;

в.п. – воздушная петля;

ССН – столбик с накидом.

Примечания:

В зависимости от толщины тканевой пряжи разных производителей, вы можете связать больше или меньше кругов, но так, чтобы обе стороны звезды имели одинаковый размер. Если вы используете одну и ту же пряжу для обеих сторон, у вас не будет такой проблемы и подушка звезда крючком получится равномерной.

3 в.п. в начале каждого раунда или ряда считайте как ССН.

Делайте последнюю петлю каждого круга в той же петле, что и 3 в.п. Это эквивалентно «сделайте 2 стежка в следующей петле».

Вытягивание волшебного кольца для закрытия может быть несколько затруднительным, но его можно закрыть, если вы будете тянуть достаточно сильно.

Когда вы работаете в центре раундов, некоторые части могут скручиваться во время вязания. Тканевая пряжа эластичная, поэтому ее легко можно вытянуть плоско после каждого раунда.

Каждый луч звезды делается одинаково: начните с 3 в.п. в первом стежке, и затем работайте в уменьшении рядов.

Чтобы предотвратить высыпание наполнителя, используйте ватин или войлок между вязаными деталями подушки.

Когда вы держите 2 звезды вместе, по их краям видны 4 петли. Соедините эти края, провязывая их сквозь обе внутренние петли.

Пошаговое описание со схемой

Итак, приступаем к работе. Эта подушка звезда крючком вяжется очень быстро, так что буквально за пару вечеров вы можете своими руками создать эксклюзивное украшение для интерьера.

Шаг 1: свяжите центр звезды

Наша подушка звезда крючком вяжется из двух деталей в форме пятиконечных звездочек.

Круг 1: начните с волшебного кольца. 3 в.п. (считайте как первый стежок). Сделайте еще 9 ССН в волшебном кольце. Присоедините с помощью соед.ст. в 3-ю начальную в.п. Вытяните волшебное кольцо туго для закрытия.

Круг 2: 3 в.п. (считайте как первый ССН). Сделайте 2 ССН в следующей петле. Продолжайте делать 2 ССН в каждой петле по кругу. Сделайте 1 ССН в следующей петле (той же петле, что и начальные 3 в.п.) Присоедините соед.ст. в 3-ю начальную в.п.

Круг 3: 3 в.п. (считайте первым стежком). [Сделайте 1 ССН в следующей петле, 2 ССН в следующей петле.] 9 раз. Сделайте 1 ССН в следующей петле, 1 ССН в последней петле (той же петле, что и начальные 3 в.п.) Присоедините соед.ст. в 3-ю начальную в.п.

Круг 4: 3 в.п. (считайте первым стежком). [Сделайте 1 ССН в следующих 2 петлях, 2 ССН в следующей петле.] 9 раз. Сделайте 1 ССН в следующих 2 петлях, 1 ССН в последней петле (той же петле, что и начальные 3 в.п.) Присоедините соед.ст. в 3-ю начальную в.п.

Круг 5: 3 в.п. (считайте первым стежком). [Сделайте 1 ССН в следующих 3 петлях, 2 ССН в следующей петле.] 9 раз. Сделайте 1 ССН в следующих 3 петлях, 1 ССН в последней петле (той же петле, что и начальные 3 в.п.) Присоедините соед.ст. в 3-ю начальную в.п.

Круг 6: 3 в.п. (считайте первым стежком). [Сделайте 1 ССН в следующих 4 петлях, 2 ССН в следующей петле.] 9 раз. Сделайте 1 ССН в следующих 4 петлях, 1 ССН в последней петле (той же петле, что и начальные 3 в.п.) Присоедините соед.ст. в 3-ю начальную в.п.

Не обрезайте пряжу.

Шаг 2: сделайте первый луч

Ряд 1: от конца 6-го круга, 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 11 петлях. Поворот.

Ряд 2: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 9 петлях. Поворот.

Ряд 3: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 7 петлях. Поворот.

Ряд 4: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 5 петлях. Поворот.

Ряд 5: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 3 петлях. Поворот.

Ряд 6: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в той де петле, что и 3 в.п. 1 ССН в следующей петле. Обрежьте пряжу и закрепите концы.

Шаг 3: сделайте второй и последующие лучи

Ряд 1: сделайте стоячий соед.ст. (как показано на рисунке ниже) в следующий стежок слева от предыдущего луча. 2 в.п. (считайте первой петлей). Сделайте 1 ССН в следующих 11 петлях. Поворот.

Ряд 2: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 9 петлях. Поворот.

Ряд 3: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Свяжите 1 ССН в следующих 7 петлях. Поверните.

Ряд 4: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 5 петлях. Поворот.

Ряд 5: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в следующих 3 петлях. Поворот.

Ряд 6: соед.ст. во 2-ую петлю от крючка. 3 в.п. (считайте первым стежком). Сделайте 1 ССН в той де петле, что и 3 в.п. 1 ССН в следующей петле. Обрежьте пряжу и закрепите концы.

Спрячьте все концы в плетении, чтобы наша подушка звезда крючком была связана опрятно.

Шаг 4: сделайте окантовку

Начиная с основы любого луча, сделайте 1 стоячий соединительный стежок. Сделайте 13 соед.ст. равномерно вверх по одной стороне луча. Сделайте 3 в.п. Сделайте 13 соед.ст. равномерно вниз по другой стороне луча. Продолжайте делать *13 соед.ст. вверх по одной стороне, 3 в.п., 13 соед.ст. вниз по другой стороне*, пока закончите раунд. Присоедините к первому соед.ст.

Закрепите концы и спрячьте их в плетении.

Шаг 5: соберите подушку

Наша подушка звезда крючком практически готова, осталось только сшить детали. Поместите две связанные звездочки и ватин/войлок вместе в таком порядке: звезда, ватин, ватин, звезда, с передней стороны звезды лицом наверх.

Начиная в любого стежка, сделайте 1 стоячий соед.ст., работая сквозь две внутренние петли каждого стежка.

Делайте 1 соед.ст. в каждой петле по кругу. Когда у вас останется необработанным последний луч, заполните подушку наполнителем между двумя слоями ватина.

Далее сделайте 1 соед.ст. в каждой петле последнего луча и присоедините к первому соед.ст.

Закрепите концы.

Удобная и уютная подушка звезда крючком связана!

Это был веселый и легкий проект, который подойдет даже начинающим для тренировки руки! Мы надеемся, вам понравился наш мастер-класс со схемой и описанием.

Специально для наших любимых читательниц мы подобрали бонусное видео, в котором — ещё одна подушка звезда крючком из трикотажной пряжи.